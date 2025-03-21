Трамп объявил о прорыве в создании новейшего оружия

Президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом в ходе экстренного заявления из Овального кабинета объявили о создании истребителя шестого поколения. Его назовут F-47. Ранее сообщалось, что Трамп и Хегсет готовят важное объявление.

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Как уточнил американский лидер, новый самолет будет строить корпорация Boeing, которой передали контракт.

Истребитель Next Generation Air Dominance (F-47) в будущем заменит малозаметный F-22 Raptor, который является первым в мире истребителем пятого поколения.

Трамп подчеркнул, что F-47 будет самым передовым, эффективным и смертоносным самолетом, который когда-либо создавался человечеством.

"Ничто в мире даже близко не сравнится с этим", - подчеркнул Трамп.

Издание Business Insider обращает внимание, что заявление прозвучало, когда "американские военные смотрят через Тихий океан на Китай", который ранее ввел в строй систему ПВО дальнего радиуса действия, поставил на вооружение истребители пятого поколения и создал прототип истребителя шестого поколения. Американские военные требовали предоставить им самолет, который способен обеспечить превосходство в воздухе и проникать в оспариваемые зоны.

Предположительно F-47 будет включать в себя передовые технологии малозаметности и другие высокотехнологичные датчики, превосходящие даже самые высокие возможности нынешних самолетов пятого поколения.

Трамп также сообщил, что экспериментальная версия новейшего истребителя тайно испытывалась почти пять лет.

Он раскрыл и некоторые технические характеристики - скорость свыше двух махов.

На разработку и производство потратят не менее 20 млрд долларов, а сам самолет будет стоить около 300 млн долларов.

При этом президент США подчеркнул, что США не заинтересованы в войне с Китаем, но "отлично подготовлены" на случай, если она все же случится.