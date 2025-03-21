Келлог: Трамп не собирался звонить Зеленскому

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что недавний разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского был инициирован по запросу украинской стороны. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на ABC News.

По словам Келлога, именно Зеленский позвонил Трампу перед их недавними телефонными переговорами. Помимо этого Келлог также добавил, что Зеленский «совершил ошибку», когда стал «играть на публику» во время встречи с Трампом в Белом доме.

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«В Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. Мы предупреждали его, чтобы он не поступал так, а он играл с представителями прессы, когда они пришли туда. И я сказал: “Он идет по плохому пути”», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского, которые завершились перепалкой между политиками. В итоге Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам.