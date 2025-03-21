Келлог: недавний разговор Трампа и Зеленского инициировал Киев

Андрей Дуванов

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что недавний разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского был инициирован по запросу украинской стороны. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на ABC News.

Келлог: Трамп не собирался звонить Зеленскому
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По словам Келлога, именно Зеленский позвонил Трампу перед их недавними телефонными переговорами. Помимо этого Келлог также добавил, что Зеленский «совершил ошибку», когда стал «играть на публику» во время встречи с Трампом в Белом доме.

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«В Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. Мы предупреждали его, чтобы он не поступал так, а он играл с представителями прессы, когда они пришли туда. И я сказал: “Он идет по плохому пути”», — заявил он.

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского, которые завершились перепалкой между политиками. В итоге Зеленскому пришлось досрочно покинуть Белый дом, без подписания соглашения по редкоземельным металлам.