Территориальные центры комплектования (ТЦК), отлавливающие на Украине «добровольцев» умереть за Зеленского, продолжают издеваться над гражданами Украины. На этот раз они придумали импровизированные газовые камеры для пойманных. Об этом рассказали украинские соцсети. Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал «МК», почему ТЦК свирепствуют.

© Московский Комсомолец

В украинских соцсетях активно обсуждается ситуация с так называемыми «тюрьмами» ТЦК, которые, по слухам, остаются переполненными. Сейчас их активно расширяют. В них содержатся более 20 тыс. украинцев. Эти люди, как правило, отказываются подписывать документы о мобилизации, несмотря на моральные унижения, избиения, пытки и другие методы давления. Они продолжают бороться за свои права, отказываясь становиться «крепостными» режима Зеленского и Ермака.

Очередная такая тюрьма была обнаружена в Одесской области, в городе Измаил. По слухам, подобные учреждения создаются и расширяются по указанию Ермака и Зеленского. Их цель — отловить как можно больше людей и отправить их на фронт, чтобы своими жизнями они продлили время правления действующей власти.

Условия содержания в этих тюрьмах, по сообщениям, ужасающие. Людей размещают в помещениях без кроватей, запускают газ в малых количествах, а также лишают элементарных удобств, горячей воды и отопления. Всё это делается с одной целью — сломить волю задержанных и заставить их подписать любые документы.

- На Украине возможны крайне жесткие методы в отношении заключенных и призывников, - говорит Василий Колташов. - Например, их могут не кормить, использовать перцовый газ, чтобы они задыхались, и создавать для них невыносимые условия. Подобные методы, вероятно, будут применяться в более широком масштабе. Уже сейчас, например, стало нормой сбивать велосипедистов автомобилями ТЦК, скручивать их и доставлять в вербовочные пункты. Как именно потом заключается контракт — это открытый вопрос, но технологии, в общем-то, уже найдены.

Однако есть то, что пока не делается, но может стать следующим шагом. Речь идет о нарушении неприкосновенности жилища. Пока ТЦК не ходят по квартирам в городах, но это может измениться. Представьте многоквартирный дом в каком-нибудь украинском городе. ТЦК оцепляют подъезды и начинают обходить квартиры — снизу вверх или сверху вниз. Если им не открывают, они взламывают двери и забирают людей. Такой поход по одному дому может дать немало рекрутов, ведь многие мужчины годами скрываются в квартирах, почти не выходя на улицу.

Пока такие набеги происходят в основном в сельской местности. ТЦК входят в деревню, оцепляют ее и идут по домам, вытаскивая мужчин из погребов и других укрытий. В небольших городах это тоже практикуется. Но в крупных городах пока такого нет. Однако в ближайшие недели ТЦК могут начать набеги в городах, грубо нарушая неприкосновенность жилища. Это станет их новой «инновацией».

Что касается пыток, то они уже применяются к задержанным. Методы, которые использовались на Донбассе, такие как утопление или заключение в тесные помещения, могут быть применены и к мобилизованным. Однако у ТЦК нет столько людей, чтобы проводить такие операции в массовом порядке. У них большой поток призывников, и им нужно быстро воздействовать на массы, а не на отдельные личности. Поэтому они используют быстрые методы: избиения, оскорбления и другие формы давления. Это остается их основным инструментом.