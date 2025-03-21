В Киеве назвали цель новой встречи Украины и США в Саудовской Аравии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассматривает следующую встречу с представителями США в Саудовской Аравии не как политическую, а скорее как техническую. Об этом сообщает РБК.

По словам Тихого, Украина ожидает, что следующая встреча с делегацией из США будет посвящена вариантам прекращения огня с Россией. При этом он также подчеркнул, что Украина не планирует в Эр-Рияде какие-либо контакты с Россией.

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«По состоянию на сегодняшний день мы общаемся с американской стороной, американская — с российской. Такая модель доказала свою эффективность уже в прошлом. В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция. <...> Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу», — рассказал Тихий.

Дипломат также добавил, что в ходе разговора в Саудовской Аравии будут обсуждаться решения, которые уже приняты на политическом уровне. При этом, глава украинского МИД Андрей Сибига на эту встречу приходить не планирует.