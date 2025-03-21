Эрдоган жестко высказался о протестах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу незаконными и недемократическими. Его слова приводит РИА Новости.

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, которая занимается коррупцией, взяточничеством и подкупом. С этого момента его сторонники активно устраивают акции протеста в Анкаре и Стамбуле. По последним данным, в результате митингов пострадали 16 полицейских, 54 человека были задержаны.

«Следуя за маргинальными группами, нападая на нашу полицию, угрожая нашим судьям и прокурорам, бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся в этой стране. Турция — это не та страна, которую нашли на улице. Турция не будет сдаваться уличному террору», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Анкара не потерпит попыток «терроризировать Турцию, нарушать ее спокойствие и посягать на стабильность народа с целью нарушить его собственные судьбы и интересы». Эрдоган призвал граждан страны помнить, что «призыв к выходу на улицы является тупиком».