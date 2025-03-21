Издание Business Insider пишет, что президент США Дональд Трамп целенаправленно «ослабляет» позицию Украины во время переговоров о прекращении боевых действий.

По мнению автора издания, в данный момент Трамп ослабляет Украину, хотя ранее США помогали Киеву держаться в конфликте против России. При этом источник также считает, что сейчас Украина находится и в без того тяжелом положении.

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«Пока Украина пытается справиться со сложными проблемами на поле боя, такими как потери в Курской области и нескончаемый натиск российских военных на передовой, администрация Трампа значительно ухудшает ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины в переговорах», — сообщает издание.

Ранее в США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом.