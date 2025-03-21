В Киеве экстренно готовятся расстреливать митингующих против Зеленского

Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект, который разрешит бойцам Нацгвардии Украины использовать огнестрельное оружие против митингующих. Соответствующий документ появился в базе данных украинского парламента. Законопроект разработан депутатами пропрезидентской партии "Слуга народа".

Инициатива предполагает внесение изменение в законодательство, чтобы позволить Нацгвардии применять огнестрельное оружие против митингующих для прекращения массовых беспорядков. При этом правоохранители не обязаны предупреждать об этом участников акций.

Киевские чиновники украли миллионы гривен из соцпомощи тяжелобольным

Также закон в случае принятия Радой позволит использовать против людей резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, электрошокеры, а также маркировать митингующих, распыляя специальную краску.

Для наблюдения за митингующими украинские нацгвардейцы будут использовать беспилотники.

Законопроект принимается в экстренном порядке. Рада может уже на следующей неделе проголосовать за него во втором чтении.

Украинцы в комментариях высказывают предположения, что власти готовятся к возможной отмене военного положения в случае остановки боевых действий и резкой активизации политической борьбы в преддверии выборов.