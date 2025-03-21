Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за того, что лжет французам о российской угрозе. С таким призывом выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передает РИА Новости.

В начале марта Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы, призвав начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание чрезвычайно конфронтационным.

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности — жизненно важная необходимость!» — считает Дюпон-Эньян.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.