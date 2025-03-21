В Европе заявили, что изъятие российских активов станет «актом войны»

Конфискация Евросоюзом $210 млрд замороженных российских активов будет расцениваться как акт войны, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью изданию Politico. Он подчеркнул, что подобные решения нельзя принимать легкомысленно. По словам политика, стоит помнить о «реальном мире», где в случае противоправных действий наступают последствия.

Мы не живем в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где если ты забираешь у кого-то €200 млрд, то наступают последствия, — заявил Де Вевер.

Утечку капитала из Евросоюза оценили

Премьер-министр также пояснил, что замороженные активы — это не просто «копилка, которую можно разбить молотком и потратить деньги на что угодно». Он отметил, что процесс их конфискации и использования гораздо сложнее и требует тщательного анализа возможных рисков.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. По данным агентства Bloomberg, эти страны все еще хотят изъять многомиллиардное имущество РФ и ищут юридическое обоснование своим действиям.

При этом отмечается, что Бельгия и Германия сопротивляются такому развитию событий. Государства опасаются нарушения принципа госиммунитета и удара по евро.