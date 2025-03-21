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В Китае сделали неожиданное заявление о российских военных

Воздушно-космические силы России превосходно проявили себя в конфликте на Украине, пишет китайский портал Tencent.

Российские ВКС блестяще себя показали в украинском конфликте, поделился своей точкой зрения автор публикации.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметил он.

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В Кремле предупредили об опасном решении Европы

© Zuma/TACC

Милитаризация Европы является опасной тенденцией, которая не приближает международную обстановку к разрядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Милитаризация Европы — это весьма опасная тенденция. Естественно, что она никак не приближает ни к разрядке, ни к восстановлению сферы взаимного доверия. Она также не делает Европу более безопасной», — подчеркнул представитель Кремля.

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Песков рассказал о полученном Путиным письме от генерала Попова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил письмо генерала Ивана Попова, сообщает ТАСС.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Попов обратился к президенту России с открытым письмом. Военный заявил, что был «верным солдатом», для которого «армия - весь смысл жизни», но сейчас попал в сложную ситуацию.

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Раскрыто, что сделала Россия после подрыва станции "Суджа"

© Соцсети

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ответил на вопрос о том, может ли последовать какой-то ответ России на подрыв ВСУ газораспределительной станции "Суджа" сегодня ночью.

Ранее сообщалось, что подрыв станции официально подтвердило Министерство обороны РФ, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

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Президент Литвы сделал заявление об отправке войск на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова направить войска на Украину после прекращения огня.

"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности нашего военного контингента, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

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На Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС

Украина надеется вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике.

Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, когда он разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, он предложил, чтобы США помогли управлять украинскими АЭС. Источники агентства в украинской промышленности заявили, что таким образом Трамп пытается понять, каким образом можно воздействовать на Киев, чтобы добиться долгосрочного мирного соглашения России и Украины.

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Стало известно о проблемах со здоровьем у Дмитрия Киселева

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сообщил, что не появится в воскресном выпуске новостей из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РИА Новости.

«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали больничный режим», — рассказал журналист о своей болезни.

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Мощный пожар вспыхнул на заводе в российском регионе

Днем в пятницу, 21 марта, в поселке Приволжский Республики Марий Эл произошел крупный пожар на складе предприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным МЧС, открытое горение распространилось на площадь в две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 54 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

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Стала известна стоимость места на кладбище для Бедроса Киркорова

Народному артисту России Бедросу Киркорову выделили бесплатное место на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно каналу, обычно цена места здесь составляет от 2 до 7 млн рублей в зависимости от расположения.

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