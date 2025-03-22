Сийярто: провоенные настроения европейских лидеров очень опасны

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Военные настроения, царящие среди политиков в странах Европы, крайне опасны, заявил в интервью RT глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто высказался о провоенных настроениях европейских лидеров
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«Эти провоенные настроения европейских лидеров очень, очень опасны», — указал Сийярто.

Ранее Сийярто задался вопросом о целесообразности приглашения провоенных политиков на переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

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Политик подчеркивал, что большинство стран Евросоюза настроены продолжать конфликт на Украине.

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