Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила Лаврова с мамонтом

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль рассказала об интересном инциденте, который показывает хорошую память главы российского МИД Сергея Лаврова. Вспоминая эту историю, она отметила, что у Лаврова память «как у мамонта».

Кнайсль рассказала, что феноменальная память Лаврова распространяется не только на политические дела, но и на бытовые мелочи. Так, глава МИД РФ подарил ей шарф, а спустя время вспомнил о презенте. По мнению экс-главы МИД Австрии, это показывает, что Лавров имеет память «не как у слона, а как у мамонта».

— Я как-то получила подарок от начальника его протокольной службы. А через год я снова приехала в Москву...Сергей Лавров увидел меня и сразу вспомнил: «О, да это же тот шарф, который мы вам подарили год назад», — поделилась Кнайсль в разговоре с телеканалом «Звезда».

Ранее Кнайсль рассказала о шутке Путина и Лаврова во время визита в Вену в 2018 году.

21 марта министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову исполнилось 75 лет. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему Лавров — лучший дипломат.