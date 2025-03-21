Задержанный мэр Стамбула начал давать показания

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по двум уголовным разбирательствам, начал давать показания. Об этом сообщил телеканал NTV.

Имамоглу остается под стражей на одном из объектов управления безопасности столицы. Против него заведены дела о коррупции и сотрудничестве с террористами. Ожидается, что по итогам процедуры дачи показаний, которая может затянуться до воскресенья, будет принято решение об избрании дальнейшей меры пресечения.

Как передает телеканал, число задержанных в рамках двух дел возросло до 90. Одним из последних был задержан бывший заместитель генерального секретаря мэрии Бугра Гекче. Против Имамоглу и более 100 сотрудников мэрии и иных лиц выдвигаются обвинения в растратах, взяточничестве, отмывании денег, проведении подставных тендеров. Имамоглу в материалах дела, как отмечают турецкие СМИ, проходит как "глава ОПГ", что в случае признания виновным грозит ему длительным тюремным сроком.

Народно-республиканская партия (НРП), которую представляет Имамоглу, считает дела сфабрикованными и попыткой властей убрать конкурента действующего президента Тайипа Эрдогана на выборах, которые запланированы на 2028 год. Партия призвала своих сторонников устраивать акции протеста повсеместно, что вызвало негативную реакцию властей, заявивших о намеренном раскачивании обстановки в стране. Эрдоган обвинил оппозицию в политизации вопроса с Имамоглу. Президент обратил внимание, что большая часть компрометирующих градоначальника материалов попала в распоряжение следствия от функционеров НРП.

В Стамбуле власти запретили проведение любых акций и манифестаций до 23 марта включительно. В Анкаре и Измире массовые выступления запрещены до 25 марта.