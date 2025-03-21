В Венгрии высказались о гарантиях безопасности для Украины

Вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать после подписания соглашения и переговорных процессов о мире. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

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«Все необходимо делать поэтапно, нельзя смешивать. Иначе мы не сможем двигаться к миру», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что большое значение в данном вопросе будет иметь возможное соглашение между Россией и США.

13 марта Bloomberg сообщило, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.