Киев разорвал соглашение с Москвой о сотрудничестве в области связи

Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области связи", - написал он в Telegram-канале.

Документ был подписан 26 мая 1993 года в Киеве.

Ранее Киев разорвал аналогичный договор о сотрудничестве с Минском.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.