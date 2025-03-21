В МВД Белоруссии ответили на обвинения в избиении комика Останина

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии при задержании стендап-комика Артемия Останина действовали в соответствии с законодательством, информация о его избиении не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело против стендап-комика в связи с его негативными комментариями в адрес участника военной операции на Украине во время выступления. Останин был задержан при попытке выехать за рубеж. После чего он обвинил белорусских силовиков в избиении и ударах электрошокером после задержания.

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич подчеркнул, что информация об избиении белорусскими силовиками российского стандап-комика не соответствуют действительности.

«При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством», - пояснил Казакевич, заявление которого опубликовано в Telegram-канале МВД Белоруссии.

СК показал первые кадры с задержанным комиком Останиным

По его словам, задержание комика было произведено 17 марта в аэропорту Минска по запросу России, после чего «пребывание данного гражданина на территории республики было признано нежелательным» и он был «выслан с территории республики».

Напомним, что ранее Мещанский суд Москвы принял решение заключить Останина под стражу на два месяца. Сам комик в беседе с «Осторожно, новости» рассказал, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении шла речь о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».