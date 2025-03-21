Построенный Польшей в Беловежской пуще забор привел к подтоплениям

Газета.Ru

Возведение Польшей заграждения в Беловежской пуще вдоль границы с Белоруссией приводит к негативным экологическим последствиям, включая подтопление территорий. Об этом заявила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов минприроды Белоруссии Виктория Воронова, пишет ТАСС.

Построенный Польшей в Беловежской пуще забор привел к подтоплениям
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Выступая на международной конференции, посвященной Всемирному дню водных ресурсов, Воронова отметила, что возведенное сооружение, включающее техническую дорогу, блокирует естественный отток воды, вызывая подтопление более 19 га, а также снижение биоразнообразия.

Кроме того, она указала на нарушение миграционных путей животных и обеднение генофонда. Воронова подчеркнула необходимость совместных международных усилий для снижения рисков.

Строительство заграждения высотой 5,5 м и протяженностью 186 км, завершенное в июне 2022 года, было предпринято Польшей для предотвращения нелегальной миграции. Однако, по мнению Минска, оно представляет серьезную угрозу для экосистемы Беловежской пущи.

В прошлом году министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не планирует укрепление границы с Калининградской областью России по примеру польско-белорусской границы.

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