Призыв генсека НАТО Марка Рютте готовиться к войне с Россией к 2030 году помогли убедить европейские страны в необходимости милитаризации Европы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита ЕС.

"Есть несколько государств, которые мало тратят на вооружение и не хотят тратить больше. И это хорошо, что наша подруга, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что у нас есть лишь 5 лет до 2030 года, чтобы радикально увеличить обороноспособность ЕС. И это также соответствует анализу Марка Рютте", - сказал Туск, отвечая на вопрос журналиста, который привел призыв генсека НАТО готовиться к войне с Россией к 2030 году.

Трансляцию пресс-конференции польского премьера вел телеканал TVP Info.

"Столица за столицей уступали перед силой нашей аргументации", - добавил Туск, подчеркнув, что некоторые страны выступали против спешки с милитаризацией Европы.

Вместе с тем, польский премьер отметил, что ЕС "не исходит из того, что какая-либо страна нападет на сообщество в конкретную дату и время".

В Польше скептически отнеслись к количеству европейских встреч по Украине

Участники прошедшего в Брюсселе 20 марта саммита ЕС поддержали предложенную Еврокомиссией Белую книгу по обороне Евросоюза, представляющую собой стратегию по милитаризации Европы, и призвали ускорить работу в этой сфере в ближайшие пять лет.

Ранее Рютте заявил, что необходимо "переключить мышление на военное время" и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. Кроме того, 12 декабря 2024 года генсек НАТО, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги, отметил, что в Европе не готовы к тому, что может ее ждать через 4-5 лет. При этом, он уточнил, что в НАТО не видят непосредственной угрозы нападения со стороны России.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью "Известиям" подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и не строит таких агрессивных планов.