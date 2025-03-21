Продолжающееся давление администрации президента США Дональда Трампа на связанные с Демократической партией структуры и организации вынудило экс-главу Белого дома Джо Байдена заговорить о возможном возвращении в американскую политику. С такой новостью выступил телеканал NBC, ссылаясь на представителей демпартии из окружения четы Байденов.

Сообщается, что бывший президент США сообщил лидерам демпартии, что он намерен заняться сбором средств, а также принять участие в предвыборной кампании, чтобы сделать все необходимое для возвращения утраченных демократами позиций.

Собеседники телеканала рассказали, что в прошлом месяце Байден провел закрытую встречу с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином. В рамках беседы экс-президент США предложил своему визави помощь, констатировав, что в последнее время опросы общественного мнения демонстрируют продолжающееся снижение популярности демократов.

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"Пока что предложение Байдена, похоже, не нашло отклика, - указали в NBC. - Демократы чувствуют себя потерянными и ищут убедительного оратора".

При этом в демпартии США быстро открестились от подобной "поддержки".

"Кто бы это ни был, это не Байден", - поделились с телеканалом многие партийные активисты и спонсоры демократов.

Байден, по их мнению, связан с поражением на президентских выборах 2024 года. Бывший президент, продолжили источники, "в свои 82 года является скорее символом прошлого партии, чем ее будущего".