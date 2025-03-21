Владимир Зеленский предложил американскому президенту Дональду Трампу украинские атомные электростанции и это «безумие». Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Зеленский готов передать США находящуюся под контролем России Запорожскую АЭС.

«Это безумие. Зеленский действительно предложил [президенту США Дональду] Трампу наши атомные станции», - заметил Гончаренко*.

По данным украинского издания «Страна.ua», Зеленский, рассчитывая привлечь внимание Трампа к Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции.

«Повторяется история с редкоземельными металлами, которые Киев хотел использовать как «наживку» для Трампа с целью убедить его продолжать помощь Украине, а по итогу у президента США пробудили аппетит ко всем украинским недрам на сумму полтриллиона долларов», - констатировало издание.

В Киеве отреагировали на идею Трампа взять под контроль АЭС на Украине

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины утверждает, что желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе. Сам же Зеленский заверил, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов