На саммите Евросоюза, который прошел в Брюсселе, его участники не смогли договориться о выделении пяти миллиардов евро на закупку боеприпасов до Украины на 2025 год.

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Как пишет парижская газета Le Figaro, это произошло из-за разногласий между странами Прибалтики, Скандинавии, с одной стороны, и Франции, Италии, Германии - с другой.

Причина разногласий, как констатирует издание, заключается в том, что крупные европейские государства не согласны с тем, как распределяется финансовый вклад каждого в общий пакет военной помощи.

Они называют несправедливым принцип, по которому он рассчитывался, отталкиваясь от ВВП отдельной страны.

Короче, до сих пор получалось так, что "тяжеловесы" ЕС брали на себя основную ношу расходов на киевский режим.

В то время, как официальный Париж не комментирует ситуацию, Le Figaro констатирует, что "фасад европейского консенсуса по вопросам ремобилизации пошел трещинами".

Судя по всему, попытка его как-то отремонтировать будет предпринята 27 марта, когда Эмманюэль Макрон намеревается провести в Париже еще один евросаммит так называемой " коалиции желающих" по Украине.