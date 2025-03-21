Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова направить войска на Украину после прекращения огня.

"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретной численности нашего военного контингента, но все страны коалиции должны взять на себя обязательства по оказанию такой поддержки", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Президент прибалтийской страны не уточнил, сколько военнослужащих Литва готова выделить для этой "миротворческой миссии".

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Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания и Франция надеются сформировать "миротворческий корпус" численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. В четверг в Лондоне прошла встреча военачальников стран "коалиции желающих", на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.