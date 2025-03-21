Военные Судана заявили о возвращении под свой контроль  президентского дворца

В пятницу вооружённые силы Судана заявили, что после почти двух лет боев они отвоевали Республиканский дворец в Хартуме. Это был последний тщательно охраняемый оплот конкурирующих военизированных формирований в столице.

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Захват Республиканского дворца, окружённого правительственными министерствами, представляет собой крупную символическую победу суданских военных над военизированными Силами быстрого реагирования (СБР), пишет Associated Press. Однако это, вероятно, не означает конец войны, поскольку СБР удерживает территорию в западном регионе Дарфур в Судане и в других местах.

Видеоролики в социальных сетях показали, что солдаты находятся внутри здания, называя дату как «21-й день Рамадана». Суданский военный офицер в капитанских погонах сделал объявление на видео и подтвердил, что войска находятся внутри комплекса. Дворец выглядит частично разрушенным. Под сапогами военных слышен хруст битой плитки.

Министр информации Судана Халед аль-Айсер подтвердил, что военные отвоевали дворец: «Сегодня флаг поднят, дворец возвращён, и путешествие продолжится до тех пор, пока победа не будет достигнута».

Возвращение Республиканского дворца, комплекса вдоль реки Нил, который до начала войны был резиденцией правительства и увековечен на суданских банкнотах и ​​почтовых марках, знаменует собой ещё одно достижение суданских военных на поле боя. В последние месяцы они добились устойчивого прогресса под руководством командующего армией генерала Абдель-Фаттаха Бурхана.

Это, отмечает АР, означает, что конкурирующие СБР под командованием генерала Мохаммеда Хамдана Дагало в основном изгнаны из столицы Хартума после начала войны в Судане в апреле 2023 года.

Бригадный генерал Набиль Абдулла, представитель суданских военных, отметил, что войска удерживают дворец, окружающие его здания министерств, а также Арабский рынок к югу от дворца. Международный аэропорт Хартума, всего в 2,5 километрах к юго-востоку от дворца, удерживается СБР с начала войны.

«Силы быстрого реагирования» не сразу признали потерю Республиканского дворца. Поздно вечером в четверг СБР заявили, что взяли под свой контроль суданский город аль-Малиха, стратегически важный город в пустыне в Северном Дарфуре недалеко от границ Чада и Ливии. Военные Судана признали бои вокруг аль-Малихи, но не заявили, что потеряли город.

Аль-Малиха находится примерно в 200 километрах к северу от города Эль-Фашер, который по-прежнему удерживается суданскими военными, несмотря на почти ежедневные удары со стороны окружающих его сил СБР.

Глава Детского агентства ООН заявил, что конфликт в африканской стране привёл к крупнейшему в мире гуманитарному кризису. Война унесла жизни более 28 тысяч человек, заставила миллионы граждан покинуть свои дома. Другие оценки указывают на гораздо большее число погибших.

Семьи вынуждены питаться травой в отчаянной попытке пережить голод, охвативший некоторые части страны из-за продолжающихся вооружённых столкновений.