Украина надеется вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике.

Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, когда он разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, он предложил, чтобы США помогли управлять украинскими АЭС. Источники агентства в украинской промышленности заявили, что таким образом Трамп пытается понять, каким образом можно воздействовать на Киев, чтобы добиться долгосрочного мирного соглашения России и Украины.

США хотят использовать ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал безумием идею Зеленского о передаче США ЗАЭС.

До этого газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины назвала причину интереса администрации Трампа к ЗАЭС. По ее данным, США хотят взять ЗАЭС под контроль для добычи редкоземельных металлов.