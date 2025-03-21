Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в ЕС осознали проигрыш Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на эфир радио Kossuth.

По словам Орбана, сторонников мира становится все больше. Политик подчеркнул, что в Турции и Словакии уже «приняли венгерскую позицию».

«Я уже видел в глазах каждого [на саммите ЕС - прим.ред], что Украина проиграла. Так что ввязываться было плохим решением. Венгры были правы», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что в Брюсселе также меняются мнения по поводу вступления Украины в блок, так как у ЕС «нет на это денег». По его мнению, вступление Киева в ЕС «было бы равносильно экономическому краху».

Орбан раскритиковал Зеленского за поведение на саммите Евросоюза

Орбан отметил, что в Евросоюзе сейчас царит неразбериха, и в Брюсселе «идут не в ногу со временем». По его словам, европейцы надеются на большой стол переговоров, но американцы заключают отдельные соглашения со всеми.

«Европа облажалась, она не нужна в этих соглашениях», - заключил Орбан.

Ранее Орбан предупредил, что Евросоюз ждут тяжелые времена из-за решения американского президента Дональда Трампа отстаивать интересы США, даже если ему придется поссориться с Европой. Как отмечал Орбан, все в Брюсселе могут видеть приближение «торнадо Трампа», но большинство лидеров ЕС по-прежнему верят, что оно их не коснется.