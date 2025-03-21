Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск заявил, что некоторые сотрудники DOGE получают угрозы смертью. Об этом он написал в соцсети X.

В 2025 году Маск возглавил DOGE, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. DOGE заморозил финансирование многих правительственных программ, в основном это коснулось трат Агентства США по международному развитию (USAID).

Маск рассказал, что к его команде в DOGE присоединились профессионалы из различных сфер, которые сталкиваются с угрозами, но не бросают эту работу.

«Многие звездные инженеры соглашаются на серьезные сокращения зарплат (иногда до нуля) и страдают от преследований, включая угрозы смерти, чтобы помочь стране с DOGE, потому что они любят Америку», - заявил миллиардер.

По результатам работы DOGE Трамп подписал указ, заморозивший кредитные карты федеральных служащих на 30 дней. Такие карты, привязанные к крупным банкам, выдаются федеральным служащим из более чем 250 агентств США для совершения покупок от имени федерального правительства в поддержку миссии своего агентства.

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Кредитные карты могут быть разморожены, если руководители государственных учреждений после консультации с DOGE сочтут определенные траты целесообразными. Также DOGE начал требовать от федеральных чиновников отчитываться по электронной почте о делах, которые они выполнили за последнюю неделю.