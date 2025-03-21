ХАМАС обвинил Нетаньяху в намеренном срыве диалога о заложниках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху специально затягивает переговоры с палестинцами о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников и стремится сорвать любые договоренности ради собственных политических целей. С таким утверждением выступило радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Заявления главы Службы общей безопасности (ШАБАК) [Ронена Бара, отправленного Нетаньяху в отставку] подтверждают, что Нетаньяху играет с переговорами, стремится затянуть их и провалить любые договоренности, преследуя только личные политические амбиции", - указывается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС.

Как отмечают радикалы, это доказывает, что премьер-министр Израиля "всегда был и остается основным препятствием на пути исполнения любого соглашения об обмене заложников [на палестинских заключенных]". ХАМАС указал, что, по мнению движения, подобные действия израильского премьера раскрывают его "несерьезное отношение и безответственность в процессе достижения любых договоренностей по Газе".

Как считают в ХАМАС, Соединенные Штаты "должны прекратить возлагать ответственность на движение за неисполнение договоренностей", и "предъявить Нетаньяху прямые обвинения в срыве диалога и связанными с этим страданиями израильских заложников и их семей".

Радикалы подтвердили, что, по мнению ХАМАС, единственным способом освобождения удерживаемых в Газе израильтян является "прекращение агрессии в секторе, возобновление переговоров и исполнение договоренностей без политических маневров".

18 марта израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.