Во Франции запретили популярные у россиян телеканалы

Французское управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) 21 марта предписало французскому производителю спутников Eutelsat прекратить вещание двух российских телеканалов - Пятого канала и СТС. Об этом сообщает Les Echos.

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По данным Les Echos, меры связаны с европейскими санкциями, введенными против России «с 2014 года». В Arcom заявили, что эти телеканалы контролирует АО «Национальная Медиа Группа», средства и экономические ресурсы которой заморожены в рамках санкций ЕС, «что влечет за собой запрет на трансляцию контента этих каналов».

В Arcom сослались на постановление Евросоюза от 2014 года, в котором компания описана как «медиахолдинг, контролирующий 28 медиакомпаний в России, включая Первый канал, Пятый канал, РЕН ТВ и СТС».

Как отмечает Les Echos, хотя в Eutelsat прекратили трансляцию нескольких российских каналов в 2022 году, Пятый канал и СТС по-прежнему транслировались на спутнике Eutelsat 36C, оператором которого является российская государственная компания спутниковой связи. Несколько неправительственных организаций обвинили группу в нарушении европейских санкций, что побудило Arcom начать расследование.

С мая 2024 года, когда был принят закон SREN, направленный на регулирование цифрового пространства Франции, Arcom получило полномочия по надзору за соблюдением санкций ЕС в стране. Решение Arcom в отношении Пятого канала и СТС стало первым случаем использования агентством своих новых регулирующих полномочий.

После получения официального уведомления у Eutelsat будет три дня на то, чтобы прекратить вещание каналов. В противном случае на компанию будет наложен штраф в размере до трех процентов от годового оборота группы без учета налогов.