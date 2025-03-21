Илон Маск пообещал засудить сотрудников Пентагона

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности США (DOGE) Илон Маск пригрозил найти сотрудников Пентагона, которые «сливают» ложную информацию газете The New York Times, и подать на них в суд. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщила о том, что Пентагон должен проинформировать Илона Маска о планах на случай войны с Китаем, в том числе и «сверхсекретных». При этом президент США Дональд Трамп и глава американского военного ведомства Пит Хегсет уже опровергли эту информацию.

Сам Маск назвал New York Times «чистейшей пропагандой»

«Я с нетерпением жду судебного преследования тех сотрудников Пентагона, кто злостно сливает ложную информацию NYT. Они будут найдены», - пообещал он.

Напомним, что ранее федеральные служащие США получили от DOGE электронное письмо с требованием отчитаться о пяти делах, которые они выполнили за последнюю неделю, отсутствие отчета грозило им увольнением. При этом, по крайней мере три американских агентства - ФБР, Госдепартамент и Пентагон - сказали своим работникам игнорировать этот запрос.