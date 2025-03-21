Лукашенко решил передать компетенции Белоруссии одной африканской стране

Президент Белоруссии сделал предложение новоизбранному лидеру Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву, сообщает БелТА.

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В частности, Лукашенко заявил о готовности поделиться компетенциями белорусских специалистов.

«Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», — говорится в сообщении.

Президент заявил о заинтересованности Минска расширять взаимодействие с Виндухом{{Виндух||Виндух — столица и самый большой город Республики Намибия.}}. Лукашенко также пригласил лидера Намибии посетить Белоруссию с официальным визитом.

Ранее Лукашенко получил в подарок саблю за отправку тракторов в Африку. Речь идет о фельдмаршале Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Белаксиму Хафтаре, который приехал в Минск. Лукашенко вручил ливийской делегации сертификаты на автобусы и тракторы белорусского производства, в качестве благодарности главнокомандующий ЛНА вручил в подарок саблю.