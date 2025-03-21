Обзор иноСМИ: истребители Typhoon на Украине и удар Китая по США

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Британия рассмотрит отправку истребителей Typhoon на Украину

Коалиция западных стран обсуждает отправку на Украину британских истребителей Typhoon для прикрытия британских войск с воздуха, если миротворцев Лондона разместят в стране сообщает британская газета The Telegraph. Такое предложение было внесено в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер изучали альтернативы своему плану по развертыванию европейских сил на Украине для обеспечения будущего мирного соглашения.

По данным The Telegraph, Макрон рассматривает возможность, чтобы миссию возглавила ООН. Он поднял этот вопрос на саммите Европейского совета в четверг. Высокопоставленный источник в Королевских ВВС сообщил The Telegraph, что на встрече обсуждался вопрос истребителей, поскольку в случае, если британские солдаты отправятся на Украину, «потребуется прикрытие сверху». Собеседник газеты подчеркнул, что Лондон никогда не отправит в страну свои войска без прикрытия с воздуха. Он отметил, что Королевские ВВС могут предоставить либо Typhoon, либо F35, поскольку оба варианта «отлично подходят для патрулирования воздушного пространства».

Названы первые итоги торговой войны США и Китая

Импорт американского хлопка, автомобилей и некоторых энергоносителей в Китай резко сократился в январе-феврале 2025 года после того, как президент США Дональд Трамп начал вводить пошлины, а Пекин принял ответные меры. Об этом сообщает Bloomberg.

В качестве прелюдии к тому, что может стать широкомасштабным нарушением мировой торговли, закупки американского хлопка Китаем упали почти на 80 процентов по сравнению с 2024 годом, отмечает Bloomberg со ссылкой на новую статистику. Импорт американских авто с мощными двигателями в Китай также снизился почти на 70 процентов, а закупки сырой нефти и сжиженного природного газа упали более чем на 40 процентов. Меры торговой войны по принципу «око за око» создают «огромную неопределенность» и увеличивают издержки для предприятий по всему региону, подчеркивает агентство.

ЕС задумался о хранении газа из Греции и Турции на Украине

ЕС обсуждает новый план, который позволил бы задействовать гигантские мощности украинских подземных хранилищ газа для разрешения давней вражды между Украиной и Словакией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров. Предложение направлено на «смягчение гнева Словакии» из-за потери доходов от энергоносителей, связанной с прекращением транзита российского газа через Украину. Словакия раньше получала транзитные сборы - до 500 миллионов евро в год. По словам одного из чиновников, сейчас Еврокомиссия обдумывает план, который мог бы возобновить потоки газа в Словакию.

По задумке Брюсселя, Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции и будет размещать до десяти миллиардов кубометров топлива в своих хранилищах. Зимой, когда поставки ограничены, эти потоки будут транспортироваться по словацким трубопроводам в Венгрию. Это «снова сделает Словакию страной транзита», подчеркнул представитель Еврокомиссии. Однако пропускная способность Трансбалканского газопровода, который проходит через Турцию, Болгарию, Румынию и Украину, составляет всего около 2,5 миллиарда кубометров газа, что гораздо меньше необходимых объемов. Кроме того, стоимость транспортировки газа из Украины в Словакию «огромна», и от стран ЕС потребовалось бы субсидировать поставки, что не имеет смысла с коммерческой точки зрения, подчеркнули опрошенные Politico эксперты.

ЕС нашел способ обходить вето Венгрии

Лидеры ЕС 20 марта встретились на саммите в Брюсселе, чтобы подписать серию новых экономических обязательств. Однако самым острым вопросом на встрече, как всегда, была поддержка Украины, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против любых усилий по увеличению военной помощи Киеву или ускорению приема Украины в ЕС, пишет Politico.

Правила, требующие, чтобы все 27 стран ЕС согласовали совместное заявление для его публикации от имени Европейского совета, оказались под прицелом две недели назад, когда Орбан решил сорвать попытку ЕС заместить американскую помощь Киеву. Однако в итоге документ по гарантиям безопасности и новому пакету военной помощи Украине, согласованный 26-ю из 27 стран объединения, был приложен к другим, единогласно одобренным резолюциям. Хотя Венгрия отказалась ставить свою подпись, документ все равно был выпущен как официальное заключение Европейского совета. Эта тактика, «похоже, работает», и дипломаты ЕС сообщили Politico, что намерены использовать ее снова. Но жесткая формулировка документа, угрожающая новыми санкциями против российских энергоносителей и товаров, может мало что значить, учитывая, что для ее фактической реализации все еще требуется единогласие, подчеркивает издание.

Европа смирилась с отсутствием приглашения за стол переговоров

Возмущенные лидеры ЕС требовали центрального места за столом переговоров по Украине и заявляли, что не должно быть никаких переговоров «о Киеве без Киева», однако эти требования «упали на каменистую почву», пишет Politico. В последнее время почти ежедневно происходили и другие неприятные сюрпризы - от публичных нападок президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского до критики ЕС за подход к крайне правым партиям и введения пошлин.

В конце концов, США и Украина достаточно наладили свои «потрепанные отношения», чтобы провести встречу в Саудовской Аравии и договориться о плане 30-дневного прекращения огня. В частных беседах дипломаты и чиновники ЕС рассказали, что на этой неделе в Брюсселе возникло новое и мрачное чувство «реализма». Теперь европейцы понимают, что они никогда не будут участвовать в мирных переговорах, которые задумал Трамп, и вряд ли смогут заменить поддержку, которую Америка оказывала Киеву.