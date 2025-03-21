Партия "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) потребовала от Владимира Зеленского срочно провести встречу с лидерами парламентских фракций для обсуждения ситуации вокруг возможной передачи США украинских АЭС.

"Европейская солидарность" требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел [Андрея] Сибиги о ходе переговоров, - написала депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. - Потому что украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь - атомные станции".

Она добавила, что Зеленскому следует ознакомиться с конституцией Украины, прежде чем вести переговоры с Вашингтоном.

"Можно сколь угодно сердиться на [президента США Дональда] Трампа, но если ему предлагают минералы и АЭС, а взамен не просят даже членство в НАТО, то какие могут быть вопросы", - написала Геращенко.

Как отмечало ранее украинское издание "Страна", Киев, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".

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В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.