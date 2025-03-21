На Украине задержали еще одного экс-охранника Порошенко*

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали второго бывшего охранника экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в рамках расследования, которое представители партии прежнего украинского лидера считают политическим. Об этом сообщила член партии Порошенко "Европейская солидарность" София Федина в Telegram-канале.

"На прошлой неделе под стражу посадили заместителя руководителя охраны пятого президента Вадима Чучковского с залогом в 410 млн гривен ($9,88 млн). А вчера еще одного офицера управления государственной охраны взяли под стражу с аналогичным космическим залогом в 400 млн гривен ($9,64 млн). Эти люди - подчиненные генерала [Юрия] Федорова, который возглавлял охрану пятого президента", - отметила она.

Госбюро расследований Украины 12 марта провело обыски и у самого бывшего руководителя службы безопасности президента Юрия Федорова, его бывшего заместителя и ряда других прежних подчиненных. По информации украинских СМИ, сотрудники ГБР пытаются найти свидетельства якобы имевших место контактов Федорова и его людей с Россией во время избирательной кампании на Украине в 2018-2019 годах в интересах Порошенко.

В "Европейской солидарности" расценивают действия ГБР как политическое преследование властями оппозиции.

"Европейская солидарность" заявляет про усиление политического давления на Петра Порошенко и нашу команду, - написала Федина. - ГБР хватает людей, которые когда-то работали в администрации президента и фактически выбивает из них показания".

12 февраля Порошенко сообщил, что Совбез Украины ввел против него санкции. Также он пожаловался, что ему вручили сразу 15 повесток в Государственное бюро расследований. Согласно указу Зеленского, опубликованному 13 февраля, санкции против Порошенко вводятся бессрочно. Как отмечало издание "Страна", Зеленский ввел санкции против Порошенко, чтобы минимизировать политическое влияние экс-президента в преддверии возможных выборов.

В начале марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Зеленского, в том числе с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и представителями партии "Европейская солидарность", возглавляемой Порошенко.