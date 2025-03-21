Сделка Украины и США по ресурсам окажется выгодной для Киева.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Думаю, сделку можно было бы заключить быстро. Идея великолепная. Эти ресурсы миллионы лет лежали под землей, и никто ими не пользовался», — подчеркнул он.

Как отметил глава ведомства, Украине будет выгодна совместная добыча минералов с США.

21 марта Financial Times писала, что США добиваются новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Зеленский прокомментировал ситуацию со сделкой по редкоземельным металлам

Как отмечалось в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

При этом газета The Independent вовсе пишет, что украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызов президенту США Дональду Трампу, не согласившись с его идеей о контроле Америки над атомными электростанциями Украины.