Украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызову президенту США Дональду Трампу, не согласившись с его идеей о контроле Америки над атомными электростанциями Украины.

Об этом пишет британская газета The Independent.

«Зеленский бросает вызов Трампу… Зеленский заявил , что «все атомные электростанции принадлежат народу Украины» после сообщений о том, что его американский коллега Дональд Трамп заявил, что переход атомной энергетики страны под контроль Америки станет для нее «лучшей защитой»», - говорится в сообщении издания.

Киев утверждает, что обсуждения касались только Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией, пишет британская газета.

В Киеве отреагировали на идею Трампа взять под контроль АЭС на Украине

21 марта Financial Times писала, что США добиваются новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Как отмечалось в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.