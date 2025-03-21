СМИ назвали имя российского генерала, которого боится Буданов*

Советник директора ФСБ, генерал-полковник Сергей Беседа будет представлять Россию на следующих переговорах с США в Саудовской Аравии. Как рассказали «Аргументы и факты», глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* опасается российского генерала.

В 2009-2024 годах Беседа возглавлял 5-ю службу ФСБ России (Служба оперативной информации и международных связей). Буданов* говорил о генерале ФСБ как об опасном человеке.

«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек для Украины», - так Буданов* отвечал на вопрос, кто из генералов РФ представляет для Киева самую большую опасность.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возглавят экспертную делегацию России на переговорах с США, которые пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Экспертные группы займутся проработкой инициативы о безопасности в Черном море.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.