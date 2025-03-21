Раскрыты планы США по пересмотру условий ресурсной сделки с Украиной

США планируют пересмотреть условия ресурсной сделки с Киевом, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT). По данным газеты, Вашингтон намерен добиться доступа к ключевым энергетическим и ископаемым активам Украины. В частности, обсуждается возможность передачи американской стороне контроля над украинскими атомными электростанциями.

Администрация Трампа стремится к более подробному раскрытию информации о владельцах общего инвестиционного фонда и тех, кто контролирует его.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил Украине передать под американский контроль все атомные станции страны, а Минэнерго США заявило о готовности взять в управление эти объекты. Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России.