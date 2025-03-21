Кнайсль рассказала о шуточном разговоре Путина и Лаврова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как президент РФ Владимир Путин и ее глава МИД Сергей Лавров шутили о вмешательстве России в дела других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне 2018 года Путин побывал в Австрии с официальным визитом, в российскую делегацию также входил Лавров. Во время обеда с делегацией РФ спикер австрийского парламента сказал, что Москва «все время вторгается и вмешивается в дела других стран».

«Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: «Мы вторгаемся в другие страны?». И Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?» - рассказала Кнайсль.

Она отметила, что в ответ Лавров рассмеялся. Кнайсль подчеркнула, что «только у умных людей есть такое чувство юмора».

Бывшая спецпомощница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл ранее заявил, что Путин шутил над Трампом во время переговоров, но американский лидер этого даже не осознавал. Хилл, владеющая русским языком, присутствовала на переговорах лидеров РФ и США во время первого президентского срока Трампа.

Хилл привела несколько примеров шуток. В ходе беседы на саммите G-20 в Осаке Путин рассказывал Трампу о российских гиперзвуковых ракетах. По ее словам, Трамп с энтузиазмом сказал, что хотел бы получить эти ракеты, а Путин ответил с явной иронией: «Да-да, конечно, ты их получишь». Затем президенты говорили об Израиле и Трамп заявил, что никто не сделал для Израиля больше, чем он. Путин в ответ назвал Трампа молодцом и пошутил, что Израилю стоит переименоваться в его честь.