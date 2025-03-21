В ЕС смирились с невозможностью участия в переговорах по Украине

В Европейском союзе (ЕС) признали, что никогда не будут участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

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По словам источников издания, за последнюю неделю в Брюсселе появилось «новое мрачное чувство реализма».

«Теперь европейцы понимают, что они никогда не станут частью мирных переговоров, которые затеял [президент США Дональд] Трамп, и, похоже, они не смогут заменить поддержку, которую США оказывают Киеву», — добавили они.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали возможное участие стран европейского объединения в переговорах по Украине.