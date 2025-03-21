Пока вы спали: планы НАТО на союзников и решение ЕС в обход Венгрии

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Лидеры ЕС нашли способ обходить блокировку важных решений Венгрией

Дипломаты ЕС намерены использовать тактику, сработавшую 28 февраля на встрече послов. Об этом сообщает ТАСС.

С ее помощью они смогут обойти блокировку важных политических решений Венгрией.

Они ссылаются на прецедент 28 февраля, когда Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новому пакету военной помощи Украине. Но текст документа, согласованный 26 из 27 стран ЕС, был приложен к другим резолюциям, несмотря на отказ Венгрии, и выпущен как официальное заключение Евросовета.

Над четырьмя регионами РФ за ночь уничтожили 43 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 34 БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, по 4 - над Ростовской и Курской областями, 1 - в Белгородской области.

ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области сосредотачивают резервы для попытки деблокирования, окруженного в курском приграничье личного состава. Об этом сообщает ТАСС.

Живая сила и техника противника вскрывается разведчиками ВС РФ и уничтожается артиллеристами и операторами БПЛА, рассказали в силовых структурах.

Маск получит доступ к секретным планам США на случай войны с Китаем

Министерство обороны США планирует провести для Илона Маска, который курирует работу американского ведомства по повышению эффективности федерального правительства, брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Доступ основателя Space X к одним из самых засекреченных военных планов страны знаменует собой значительное расширение его роли как советника президента США Дональда Трампа.

Брифинг, запланированный на пятницу, будет сосредоточен на Китае, но детали его проведения остаются засекреченными.

НАТО планирует увеличить запасы вооружений у союзников на 30%

Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил агентству высокопоставленный представитель альянса, реализация новых целей займет от 5 до 15 лет и приведет к созданию более сильных вооруженных сил в Европе и Канаде.

Достижение этих целей потребует значительных финансовых усилий от большинства европейских союзников и Канады, тогда как расходы США останутся практически неизменными, отметили официальные лица.