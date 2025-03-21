Депутат Шеремет предложил Трампу посетить Россию

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу посетить Россию.

Так, по его словам, американский лидер сможет увидеть её подлинную ценность и лучше понять ментальность российского народа.

«Думаю, Трамп поймёт, что Россия — это намного больше, чем просто ценная территория. Её подлинная ценность — это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его мнению, визит Трампа в Россию позволил бы раз и навсегда положить конец западной политике ненависти и разобщения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры назвал телефонную беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа хорошим началом.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Трамп назвал диалог с Путиным замечательным.