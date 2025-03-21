Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за пожара на электроподстанции

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News.

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"В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года", - сообщили в администрации аэропорта.

По информации Sky News, в ближайшие дни ожидаются "существенные сбои в работе аэропорта".

Пассажирам рекомендовали не отправляться в аэропорт до его открытия.