Вулин поблагодарил спецслужбы РФ за помощь в борьбе с цветной революцией

Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветными революциями. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер республики Александр Вулин.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что российские спецслужбы всегда поддерживают Белград в борьбе против цветных революций, а также знают, какая опасность нависла над балканской страной. По его словам, спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями.

Вулин: иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских специалистов к расследованию обстоятельств митинга 15 марта. С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста.

Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.