Глава ПМР: Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказа, что Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию.
«Этот газ оплачен Приднестровьем. Мы со своего бюджета оплачиваем транзит газа через Молдову», — передаёт его слова РИА Новости.
При этом Красносельский отметил, что до Молдавии газ идёт по кредитной помощи России.
Также лидер ПМР заявил, что риски для поставок газа в Приднестровье есть.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика получает газ через венгерского посредника на законных основаниях.