Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказа, что Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию.

«Этот газ оплачен Приднестровьем. Мы со своего бюджета оплачиваем транзит газа через Молдову», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Красносельский отметил, что до Молдавии газ идёт по кредитной помощи России.

Также лидер ПМР заявил, что риски для поставок газа в Приднестровье есть.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика получает газ через венгерского посредника на законных основаниях.