В США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Дональд Трамп намерен вместе с Россией развивать Крым как крупный международный курорт. Об этом сообщают РИА Новости.

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По мнению Херша, подобное развитие Крыма, после снятия с России нынешних экономических санкций, было "главной амбицией" Трампа.

Также Херш заявил, что такой же вариант событий рассматривается Трампом в отношении Донбасса.

Ранее "МК" сообщил, что в Японии сомневаются в будущем существовании Украины.