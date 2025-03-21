В США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом

Московский Комсомолециещё 1

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Дональд Трамп намерен вместе с Россией развивать Крым как крупный международный курорт. Об этом сообщают РИА Новости. 

В США заявили, что Трамп видит Крым международным курортом
© Московский Комсомолец

По мнению Херша, подобное развитие Крыма, после снятия с России нынешних экономических санкций, было "главной амбицией" Трампа

Также Херш заявил, что такой же вариант событий рассматривается Трампом в отношении Донбасса. 

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