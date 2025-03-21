Вулин: иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно

RT на русском

Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что правительство страны уважает граждан, участвующих в протестах, однако иностранного вмешательства в эти процессы быть не должно.

Вулин: иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно
© РИА Новости

«Мы уважаем большое число людей, которые пришли на митинг 15 марта, их право высказать свою позицию. Но мы считаем, что иностранцы не должны вмешиваться во всё это», — цитирует его РИА Новости.

При этом Вулин подчеркнул, что сейчас уже стало общеизвестным фактом, что речь здесь идёт о цветной революции, которая «профинансирована и организована со стороны западных разведывательных служб».

Вице-премьер признал, что в митингах участвует много простых искренних граждан, но за ними стоят активисты, ангажированные Западом — НКО и посольствами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Сербии не пройдут методы киевского «майдана» 2014 года.

Российский посол Александр Боцан-Харченко, в свою очередь, подчеркнул, что Москва поддерживает Вучича.

В мире
Александр Вулин
Александр Вучич
Москва
Сербия