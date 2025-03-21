Вулин: иностранного вмешательства в протесты в Сербии быть не должно

Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что правительство страны уважает граждан, участвующих в протестах, однако иностранного вмешательства в эти процессы быть не должно.

«Мы уважаем большое число людей, которые пришли на митинг 15 марта, их право высказать свою позицию. Но мы считаем, что иностранцы не должны вмешиваться во всё это», — цитирует его РИА Новости.

При этом Вулин подчеркнул, что сейчас уже стало общеизвестным фактом, что речь здесь идёт о цветной революции, которая «профинансирована и организована со стороны западных разведывательных служб».

Вице-премьер признал, что в митингах участвует много простых искренних граждан, но за ними стоят активисты, ангажированные Западом — НКО и посольствами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Сербии не пройдут методы киевского «майдана» 2014 года.

Российский посол Александр Боцан-Харченко, в свою очередь, подчеркнул, что Москва поддерживает Вучича.