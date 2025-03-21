В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО

Ряд европейских стран хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента.

«Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления», — пишет газета Financial Times.

По её информации, в плане будут содержаться обязательства по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны европейских стран.

Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в выходе Соединённых Штатов из НАТО.