FT: в Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО
Ряд европейских стран хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента.
«Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления», — пишет газета Financial Times.
По её информации, в плане будут содержаться обязательства по увеличению расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны европейских стран.
Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в выходе Соединённых Штатов из НАТО.