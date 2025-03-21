В оборону Франции готовы инвестировать более половины граждан страны

Более половины, а точнее - 51,77%, французов готовы инвестировать свои личные средства в укрепление обороны страны, свидетельствует опрос, проведенный французской прессой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщается, в опросе приняли участие 132 775 человек.

Напомним, министерство финансов Франции накануне объявило о создании в стране специальных вкладов, для инвестиций граждан во французские оборонные компании.

Ранее "МК" сообщил, что Макрон анонсировал новый саммит "любителей Украины" в Париже.