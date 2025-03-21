Ежегодная утечка капитала из Европейского союза оценивается примерно в 300 миллиардов евро. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Его процитировало ТАСС.

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Исправить эту ситуацию власти ЕС пытаются за счет снижения цен на энергетику и упрощения правил для частых инвестиций. Как подчеркнул Кошта, Брюссель планирует на 25 процентов сократить бюрократические правила для всех европейских компаний.

В начале января этого года Кошта заявил, что в Европейском союзе следует снизить цены на электроэнергию, как для частных потребителей, так и для промышленных предприятий. Руководитель Евросовета убежден, что обеспечение энергетической независимости создает условия для процветания экономики ЕС. Добиться этой цели он предлагает за счет безопасных путей снабжения, разнообразных источников энергии и надежных партнеров.

Известно также, что в январе 2025 года основным российским партнером в Европе стала Франция. Прежде эту позицию удерживала за собой Германия.