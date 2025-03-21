Словакия не будет участвовать в предлагаемом главой дипломатии ЕС Каей Каллас плане по сбору средств на оружие для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, участие в таком сборе должно быть добровольным, иначе Словакия наложила бы на него вето.

«... никто не может заставить Словакию, чтобы она из своего бюджета в ущерб других внутренних приоритетов потратила €250 млн на покупку оружия для Украины», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания отвергли план Каллас об оружии для ВСУ.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил в беседе с RT, почему власти ряда европейских государств отвергли план Каллас о новом пакете помощи Украине на сумму €40 млрд.